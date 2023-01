MODICA (RAGUSA) – Una casa di riposo abusiva, che ospitava sedici anziani, è stata scoperta nel corso di un’operazione congiunta tra polizia locale e carabinieri del Nas, con la collaborazione dell’Asp Ragusa. Gli investigatori hanno trovato anziani tenuti al freddo, infiltrazioni di acqua ai soffitti, personale inadeguato alle esigenze e al numero di utenti, tutto in difformità agli standard strutturali e organizzativi della Regione Sicilia. In cucina è stata trovata carne in cattivo stato di conservazione. La titolare, residente a Ragusa, è stata denunciata. Contestate sanzioni per oltre 6mila euro.