‘Mettete la mascherina’: e loro aggrediscono i medici

LICATA (AGRIGENTO) – Medici e primario aggrediti verbalmente e minacciati per avere chiesto ad alcuni parenti di un degente di indossare la mascherina contro il Covid, obbligatoria nelle strutture sanitarie. La denuncia, attraverso il proprio profilo social, arriva dal primario del reparto di Medicina dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata.

“Vivere e lavorare in questa società – scrive – ormai è diventato assolutamente improbo. L’uso della mascherina è obbligatorio quantomeno fino al 31 marzo ed è previsto l’ingresso di assistenti, parenti e/o visitatori nella misura di uno per volta. Il semplice fatto di chiedere di rispettare le regole diventa quasi lesa maestà. Nella giornata di ieri (ma avviene praticamente tutti i giorni) il sottoscritto e il personale sanitario in servizio siamo stati aggrediti verbalmente e minacciati al punto da dover richiedere l’intervento dei carabinieri”.