Mamma sviene in casa, il pianto del neonato li salva

PALERMO – La mamma era svenuta per un malore e in casa c’era solo un neonato di quattro mesi. A soccorrere la donna e il figlio sono stati i carabinieri di Ficarazzi. L’allarme è stato lanciato dalla nonna del piccolo che aveva sentito il pianto del nipote. Aveva suonato il campanello ma nessuno aveva risposto. I militari sono entrati in casa e hanno trovato la 22enne svenuta sul divano che schiacciava il bimbo rimasto bloccato. Dopo aver liberato il neonato, i carabinieri hanno soccorso la giovane, che soffre di diabete, somministrandole degli zuccheri per contrastare la probabile ipoglicemia, e consentendole di riprendere subito conoscenza. La mamma e il piccolo, poi visitati dal personale del 118 intervenuto sul posto, sono ora in buone condizioni di salute.