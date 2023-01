La Cappella Palatina in prima serata su Raiuno

Va in onda domani alle 21.25 su Rai1 la terza e ultima puntata del programma di Rai Cultura “Meraviglie – Stelle d’Europa” dedicato ai tesori del patrimonio culturale e ambientale europeo. Alberto Angela in questa nuova serie varca per la prima volta i confini nazionali alla ricerca delle bellezze più rappresentative di ciascun paese. Parte dall’Andalusia, attraverso Granada, Cordoba e Siviglia e approda a Palermo con i suoi tesori, tra cui la Cappella Palatina, la fontana di piazza Pretoria e il Teatro Massimo, monumento simbolo della città e centro internazionale di cultura musicale.

Visita poi la chiesa di San Domenico, Pantheon dei siciliani illustri, dove riposano le spoglie di Giovanni Falcone e dove Paolo Borsellino pronunciò il discorso che viene riproposto. Tra gli ospiti del programma anche l’étoile palermitana Eleonora Abbagnato e Carlo Verdone, insospettabile esperto di Praga, la città dalle tante anime con cui si conclude il programma.