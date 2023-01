Incidente in bici, muore dopo 8 mesi di ricovero

CATANIA – Giovanni Boccaccio, 46 anni, è morto ieri notte al Cannizzaro di Catania dopo più di otto mesi di ricovero per un incidente avvenuto lo scorso 3 aprile, quando con la sua bici a Taormina si è scontrato con un’auto guidata da un settantenne. Boccaccio era insieme a una comitiva di 18 ciclisti del Barbagianni’s Team. Nello scontro rimasero feriti 8 ciclisti e a riportare le conseguenze più pesanti fu proprio Boccaccio, costretto a un ricovero d’urgenza in ospedale. Non si è mai svegliato dal coma.