Aereo guasto, il Palermo rinvia

Un guasto all’aereo che ieri avrebbe dovuto portare il Palermo a Pescara ha costretto il club siciliano a chiedere il rinvio a domenica della partita del campionato di serie B che si sarebbe dovuta giocare oggi alle 14 ad Ascoli. La Lega Serie B, dopo avere “valutato la sussistenza di ragioni oggettive”, ha accolto la richiesta e la gara si giocherà domani alle 14.

Subito dopo il decollo del volo di linea che avrebbe dovuto portare il Palermo a Pescara, da dove la squadra rosanero avrebbe dovuto raggiungere poi Ascoli in pullman, il pilota dell’aereo ha riscontrato un guasto in cabina di pilotaggio ed è stato costretto a invertire la rotta e tornare a terra all’aeroporto Falcone e Borsellino. La compagnia aerea ha provveduto a fare arrivare a Palermo un altro velivolo. “Il Palermo ringrazia quanti si sono adoperati – scrive il club – per fronteggiare gli impedimenti straordinari che non hanno consentito alla squadra di raggiungere Ascoli secondo il programma previsto per il match della ventiduesima giornata di campionato”.