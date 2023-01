Finita la pacchia: arriva il ciclone polare

Arriva il vero inverno italiano da Nord a Sud. Da domenica 15 gennaio, come ampiamente previsto già nei giorni scorsi, passeremo da un lungo periodo in compagnia dell’anticiclone africano con massime fino a 20° al Sud, e anche 15° in Pianura Padana, a una fase invernale con piogge molto forti e un calo graduale delle temperature. Colpa del ciclone polare che porterà sull’Italia nubifragi, vento e tanta neve, secondo le previsioni del sito www.iLMeteo.it.

Anche in Sicilia si noterà la differenza, con temperature che scenderanno di 5-6 gradi, per avvicinarsi a quelle più classiche di gennaio. Già nel corso di lunedì prossimo avvertiremo i primi segnali di un cambiamento del tempo con l’arrivo di venti freddi dai quadranti settentrionali, con piogge al Nord Est, sulla Toscana, sul Lazio e su buona parte del Sud.

Da metà settimana l’aria fredda dilagherà gradualmente anche verso il Sud con le prime nevicate a quote collinari nella giornate di giovedì e venerdì quando la dama bianca potrebbe essere protagonista fino in pianura su Basso Piemonte, Bassa Lombardia, Emilia e anche tra Liguria e Toscana”. Al momento, spiegano gli esperti, “giovedì e venerdì sembrano le giornate più fredde e nevose”. Prima di arrivare a questa fase invernale, precisa. “avremo alcune piogge nelle prossime ore sul medio adriatico e sulle regioni meridionali seguite da un miglioramento, mentre il tempo sarà gradevole altrove”.