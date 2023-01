Fiamme sul traghetto, salvi 184 passeggeri

Sono tutti salvi i 184 passeggeri della nave Superba della compagnia Grandi navi veloci che ieri sera, intorno alle 21,30, ha preso fuoco nel porto di Palermo poco prima della partenza per Napoli. Il rogo è divampato nel garage dell’imbarcazione, innescato da un autorimorchiatore. In pochi minuti, una grossa nube di fumo nero ha invaso la banchina; sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco intervenuti con 12 mezzi e 34 uomini ed alcune ambulanze pronte eventualmente a dare supporto ai pompieri in caso di necessità o intossicazione. A seguire le concitate fasi di spegnimento ed evacuazione il sindaco Lagalla. Nel rogo sono stati coinvolti diversi mezzi, da quantificare anche i danni alle vetture che si trovavano sul traghetto. Le operazioni di bonifica non sono ancora terminate anche se l’incendio è ormai sotto controllo, ma in questi casi la prudenza non è mai troppa. Sono stati momenti di paura quelli vissuti all’interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute”: questo il commento, a caldo, del sindaco Lagalla. “Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell’Autorità portuale – ha sottolineato il primo cittadino – per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l’equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo”. Indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incendio ed eventuali responsabilità.