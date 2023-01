E’ un Catania insaziabile

E’ un Catania che non conosce ostacoli quello che vola nel 2023 costruendosi una strada sempre più diritta verso la promozione. Nemmeno la Vibonese zemaniana di Giacomo Modica ha potuto nulla contro la superiore qualità del gruppo di Ferraro che sa tenere botta quando la gara si mantiene in equilibrio per poi affondare il colpo e portare a casa l’intera posta.

Rossazzurri in campo con lo stesso undici iniziale di domenica scorsa. De Luca e Chiarella, che saranno i protagonisti del match, vanno a dare manforte a Sarao. La Vibonese gioca con la difesa altissima ed è molto corta in campo. Il Catania si adatta e la partita non regala emozioni fino al quarantesimo quando De Luca sul filo del fuorigioco si presenta in area da sinistra e lascia partire un tiro che si perde a lato di poco. Un minuto dopo tocca all’altro esterno Chiarella costringere il portiere Mengoni a una difficile parata che evita l’1-0 rossazzurro.

E’ il preludio a ciò che succederà nella ripresa. Ancora uno schema mandato a memoria su calcio piazzato che consente al Catania di avere la meglio sulle difese avversarie. Lodi per Chiarella che è bravissimo a pescare De Luca. L’attaccante compie un ottimo movimento e mette in rete: 0-1. Trascorrono sette minuti e Chiarella decide di agire in proprio. Salta due difensori della Vibonese con grandissima qualità, si presenta in area e batte Mengoni. Un gol di pregevole fattura che racconta ancora una volta le capacità dei giocatori del Catania e dei suoi giovani.

Chiarella ha affrontato una prima metà di stagione difficile per un infortunio e ora sta diventando decisivo. La partita potrebbe riaprirsi a un quarto d’ora dalla fine, quando Boccia commette fallo su Balla e concede il rigore agli avversari. Ma la conclusione dal dischetto del numero 10 calabrese centra in pieno la traversa e, come dimostrano le immagini, il pallone rimbalza all’interno del campo e non oltre la linea. Il resto a quel punto conta poco. Il Catania potrebbe anche segnare il 3-0, ma è sufficiente così. La squadra ha recepito il diktat del vicepresidente Grella. Spirito battagliero e voglia di andare avanti e di vincere anche quando la classifica dice che l’obiettivo finale è, a ogni partita, sempre più vicino.

VIBONESE-CATANIA 0-2

Vibonese (4-3-3): Mengoni, Lia, Tazza, Bonnin, Trajkovski, Palazzo (1’ st Ruggiero), De Marco, Balla (39’ st Hernaiz), Cintura (19’ st La Torre), Samake (44’ st Albisetti), Scafetta. A disposizione: Rendic, Caicedo, Sparandeo, Amabile, Politi. Allenatore: Modica.

Catania (4-3-3): Bethers, Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi (19’ st Palermo), Vitale, Chiarella (24’ st Boccia), Sarao (34’ st Jefferson), De Luca (27’ st De Respinis). A disposizione: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Giovinco, Corallo. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Dario Acquafredda (Molfetta).

Reti: st 15’ De Luca, 21’ Chiarella.

Note. Ammoniti Balla, Ruggiero, Rapisarda, Jefferson. Angoli: 3-5. Recupero: pt 1’; st 3’.