Di moda i furti di ponteggi: due arresti

CATANIA – Dopo il 34enne bloccato a Misterbianco, i carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato due catanesi di 37 e 44 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato. Ad incastrarli è stata una telefonata al 112 che segnalava la presenza di due persone in un cantiere in viale Castagnola, a Librino. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno sorpreso i due malviventi che erano intenti a caricare le componenti di un ponteggio all’interno di una Lancia Y, noleggiata per l’occasione ed all’interno della quale sono state trovate anche alcune pedane.