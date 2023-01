Da oggi si chiama piazzetta Scidà

CATANIA – E’ stata scoperta la targa che intitola al magistrato e già presidente del Tribunale per i minorenni di Catania Giambattista “Titta” Scidà la piazzetta a fianco del porticciolo di Ognina, sul lungomare del capoluogo etneo, di fronte all’istituto nautico. All’iniziativa erano presenti il prefetto Maria Carmela Librizzi, il commissario straordinario del Comune, Federico Portoghese e familiari del magistrato scomparso nel 2011.

L’intitolazione a Scidà della piazzetta di Ognina, è stata decisa nel febbraio del 2021 dalla commissione comunale per la toponomastica, su proposta del consigliere Graziano Bonaccorsi. Il provvedimento comunale di individuazione del toponimo della piazzetta sul lungomare, già fruibile al pubblico da alcuni anni, ha questa motivazione: “Al magistrato Giambattista Scidà, per numerosi anni presidente del Tribunale dei minori di Catania, che denunciò l’arruolamento nella mafia dei ragazzi di Catania e delle sue periferie”.

Nel suo discorso Bonaccorsi ha anche ricordato la petizione lanciata da residenti e pescatori della zona per impedire la privatizzazione del porticciolo di Ognina. Il Demanio deve infatti pronunciarsi sulla richiesta di un’azienda che intende trasformare il molo ottocentesco in un porto turistico, agganciandolo a quello già esistente. Un’ipotesi fortemente osteggiata dai cittadini, anche in funzione del vincolo paesaggistico che dovrebbe proteggere il porticciolo.