Catania, in fuga dalla polizia su un’auto rubata

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un uomo accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate ed evasione dagli arresti domiciliari. Intorno alle 3 del mattino, l’equipaggio di una volante, ha notato una Fiat punto nera uscire ad alta velocità dal cortile interno di un condominio a Librino. Alla vista dei poliziotti, il conducente ha invertito il senso di marcia fuggendo. Ne è scaturito un lungo inseguimento per le vie del quartiere, a forte velocità e a zig zag, con l’intento far perdere le proprie tracce.

L’inseguimento si è concluso dopo diversi chilometri alla zona industriale, dove l’uomo, dopo aver tentato più volte di mandare fuori strada le volanti, nel corso di un repentino cambio di direzione, ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro un lampione. Nonostante l’urto, il conducente è sceso dall’auto per tentare la fuga a piedi, dirigendosi verso le campagne limitrofe e, una volta raggiunto dai poliziotti, ha ingaggiato con loro una colluttazione per sottrarsi all’arresto ma gli agenti sono comunque riusciti a immobilizzarlo.

Nell’auto sono stati trovati diversi arnesi da scasso, probabilmente utilizzati dall’uomo per forzare l’auto risultata rubata. Per questi motivi è stato anche indagato per ricettazione. Il fermato, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, era anche sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.