Catania: fermati per guida pericolosa, in auto la droga

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato due fratelli di 55 e 57 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine. La pattuglia di sera ha notato in via Vagliasindi un’auto il cui conducente, inspiegabilmente, teneva una condotta di guida pericolosa. La macchina è stata fermata. Lo sguardo allarmato tra i due fratelli è stato colto dai militari, che ben presto ne hanno compreso il motivo, perché all’interno dell’abitacolo è saltata fuori in una bustina di plastica una pietra di cocaina del peso di circa 8 grammi, mentre nelle tasche dei due c’erano 119 euro.