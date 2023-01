Catania, arriva Baldassar

Nell’ultimo giorno del calciomercato di gennaio il Catania si concede un altro rinforzo. La società rossazzurra ha ingaggiato il centrocampista Simone Baldassar, classe 2004, proveniente dal Pordenone. Il nuovo acquisto va ad ampliare le possibilità di rotazione di Ferraro tra gli under 2004. Con il club neroverde, nel girone A del campionato Primavera 2, il giovane centrocampista ha disputato complessivamente 25 gare, realizzando 3 reti. Nella stagione in corso, Baldassar ha esordito in ambito professionistico collezionando le prime presenze in terza serie e in Coppa Italia Serie C.

Intanto, in vista dello stage che inizierà con il raduno odierno e si concluderà con la gara amichevole Rappresentativa Serie D – Hellas Verona Under 19, in programma al Sinergy Stadium mercoledì alle 14, l’allenatore Giuliano Giannichedda ha convocato anche il rossazzurro Alessio Castellini. Il difensore bresciano tornerà a disposizione di mister Ferraro in occasione della seduta d’allenamento in calendario giovedì mattina.