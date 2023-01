CATANIA – Si terrà nuovamente dal 5 al 7 maggio prossimi nel centro Le Ciminiere di Catania il ‘Catania Book Festival’. “Sono state risolte grazie alla disponibilità di alcuni dirigenti della città metropolitana le difficoltà organizzative che erano state evidenziate nelle scorse settimane, dovute al mancato confronto con il commissario straordinario del Comune, oggi revocato”, dicono gli organizzatori. Dal 1° febbraio al 5 marzo, inoltre, partirà il progetto “Libri Liberi” che Catania Book Festival, in collaborazione con l’Ufficio servizio sociale per i minorenni, propone a favore delle biblioteche degli istituti penali minorili di Catania. La formula è quella dei ‘libri in sospeso’, che coinvolgerà le librerie catanesi Mondadori Bookstore piazza Roma, Legatoria Prampolini, Libreria Vicolo Stretto e le Librerie Cavallotto. L’idea è quella che i lettori stessi possano donare libri agli Istituti penali per i minorenni copiando la formula del ‘caffè in sospeso’ usata da molto tempo nei bar di Napoli.