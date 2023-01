CATANIA – Il Comitato per la difesa del porticciolo di Ognina ha organizzato una passeggiata per sabato prossimo, con lo scopo di sensibilizzare i catanesi “nella battaglia contro la privatizzazione dello storico molo etneo, sul quale pende la richiesta di concessione da parte dell’azienda che già controlla l’adiacente porto turistico”. L’appuntamento è alle 9.30 tra via Porto Ulisse e via Barraco. E’ prevista la partecipazione di diverse associazioni. La passeggiata, di circa 400 metri, si concluderà con l’incontro con i componenti del comitato per una discussione e la firma della petizione. “Chiediamo che le istituzioni si adoperino per la salvaguardia del porticciolo, che, quando sarà demolito finalmente il viadotto, tornerà a essere affascinante come è stato per secoli fino a 60 anni fa”.