CATANIA – Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Librino per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex convivente; l’uomo è stato posto ai domiciliari con dispositivo elettronico su disposizione del Gip del Tribunale di Catania. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati in materia di reati di violenza di genere, avrebbero fatto luce sulle condotte poste in essere dall’uomo, che si sarebbe reso responsabile di continue vessazioni psicologiche e fisiche, anche in presenza di uno dei figli minori.