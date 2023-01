CATANIA – Nei giorni scorsi, la Polizia di Catania ha arrestato un 34enne, C. V., per detenzione illegale di armi da sparo. Gli agenti hanno trovato nel bagagliaio si un’auto appartenente a lui, parcheggiata in una zona nei pressi del Villaggio Santa Maria Goretti, un fucile a pompa rubato, una pistola semiautomatica calibro 9, una carabina ad aria compressa e munizionamento di vario calibro. Il 34enne è stato portato nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.