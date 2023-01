Rapina in villa, bloccato rapinatore

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno intercettato una banda di rapinatori in fuga dopo la rapina in una villa. I militari, mentre si dirigevano a gran velocità a Cassibile dove la banda di rapinatori, travisati con passamontagna e armati di pistole, aveva appena perpetrato la rapina, hanno trovato una delle auto di questi ultimi nei pressi della località Ciane. Il veicolo con la refurtiva e la cassaforte è stato abbandonato dai rapinatori che, sentendosi braccati, si sono dati alla fuga.

Il gruppo di rapinatori che aveva operato all’interno della villetta, aveva immobilizzato i due giovani e rubato monili e gioielli presenti in casa, oltre a una cassaforte a vista in camera da letto. Non appena allontanatisi, i proprietari hanno segnalato la rapina al 112 e i carabinieri, come detto, sono riusciti a fermare una delle auto nei pressi del fiume Ciane. Le immediate ricerche dei carabinieri, coadiuvati dalla Polizia, hanno permesso di fermare, su un’altra auto, uno dei componenti della banda, un catanese di 40 anni, con numerosi precedenti per rapina.