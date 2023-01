Carabinieri: nel 2022 presi a Catania 80 mafiosi

CATANIA – Oltre 80 tra elementi di spicco e affiliati alla criminalità organizzata arrestati, sequestrati 273 tra pistole, fucili e coltelli, più di 164 chilogrammi di sostanze stupefacenti e beni patrimoniali per oltre 7,3 milioni di euro. Sono alcune delle cifre che costituiscono il bilancio dell’attività svolta in provincia di Catania nel 2022 dai militari. Quarantaduemila le pattuglie sul campo, che hanno identificato 163.307 persone e controllato 107.683 veicoli. Un impegno costante è stato anche rivolto al controllo della circolazione stradale con 10.658 sanzioni amministrative elevate per un ammontare di oltre 5,6 milioni di euro.

Nella lotta alla delinquenza comune l’Arma dei Carabinieri di Catania ha perseguito 28.886 reati, denunciando in stato di libertà 6.121 persone e traendone in arresto 1.947. Il bilancio della lotta allo spaccio di droga è di 553 arresti, di cui 69 su delega dell’autorità giudiziaria all’esito di indagini e 135 denunce. I militari hanno inoltre denunciato 639 persone che hanno indebitamente percepito somme di denaro pubblico mediante false attestazioni per un ammontare complessivo di oltre 4,85 milioni di euro. Hanno anche sequestrato le carte del reddito di cittadinanza a 76 persone, alcune delle quali ‘uomini d’onore’, individuati quali indebiti percettori. La massima attenzione dell’Arma è stata inoltre posta al grave fenomeno della violenza di genere con oltre 90 arresti in flagranza, 516 denunce in stato di libertà e 220 misure cautelari eseguite.