AGRIGENTO – Alcune parti di un costone roccioso sono franate su un antico abbeveratoio in contrada Pioppo, nelle campagne di Caltabellotta. Il cedimento si è verificato a pochi metri dalla strada provinciale Caltabellotta-Sciacca. Sono stati agricoltori e allevatori stamattina ad avvisare il Comune. Non ci sono stati danni alle persone. Il sindaco Calogero Cattano ha informato il dipartimento regionale della Protezione civile. Si attende un sopralluogo tecnico nelle prossime ore. La zona nel frattempo è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e dagli operai del Comune. Al momento il transito non ha subito modifiche.