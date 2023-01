Bimba annegata, mamma all’hotspot in stato di choc

LAMPEDUSA – Aveva un anno e mezzo la bambina, ivoriana, che ha perso la vita, ieri mattina, annegando a oltre 30 miglia dalla costa di Lampedusa dopo che la barca di metallo di 7 metri, sulla quale viaggiava con la mamma, si è ribaltata ed è affondata. La mamma, in stato di choc, si trova all’hotspot di contrada Imbriacola dove è stato portato anche il fratello dell’uomo che è morto a seguito del naufragio. Su quella barca, partita da Sfax alle ore 5 di giovedì, erano complessivamente in 35 originari di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Sierra Leone e Burkina Faso.

Il barchino, uno dei tanti in difficoltà, era stato segnalato, ieri mattina, fuori dalle acque Sar italiane. E’ stata subito dirottata una motovedetta della Capitaneria e in volo s’è levato l’elicottero della guardia di finanza. Quando i soccorritori sono giunti all’altezza delle coordinate fornite, non c’era però nessuna “carretta”. Il barchino era già affondato. C’erano però due pescherecci tunisini con a bordo dei migranti salvati, ma anche delle salme. Su un motopesca c’erano i cadaveri della bimba e dell’uomo e altre 4 persone in condizioni critiche. Fra loro anche un neonato che è stato tirato fuori dall’acqua prima che annegasse. Sull’altro peschereccio c’erano invece 28 superstiti e la salma di una donna. Il neonato e gli altri tre migranti, che stavano male, sono stati portati, in via precauzionale, al poliambulatorio di contrada Grecale.