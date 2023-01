Armi e droga, arrestati due fratelli a Mascali

MASCALI (CATANIA) – Due fratelli originari di Mascali, Giuseppe Del Popolo Marchitto, 47 anni, e Daniele Del Popolo Marchitto, 41 anni, già gravati da precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri di Catania per detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, danneggiamento aggravato e violenza privata.

A Daniele Del Popolo Marchitto è stato contestato anche il reato di evasione, nonché l’aggravante di aver commesso le condotte illecite mentre si era volontariamente sottratto all’esecuzione di un ordine di carcerazione, approfittando di un permesso premio e non rientrando nel carcere di Favignana. In seguito all’arresto a Mascali, i militari hanno sequestrato 2 pistole cal. 9×21, cocaina, hashish e marijuana, nonché strumenti per pesatura, confezionamento e taglio delle sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza.