Amts riduce i bus, è polemica: ‘Proprio ora?’

CATANIA – L’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania ha varato un piano di esercizio provvisorio che prevede una temporanea riduzione dei mezzi in servizio per effettuare tutte le opportune e periodiche revisioni, tecniche e meccaniche. L’Amts sottolinea di essere “consapevole che tali necessarie operazioni comporteranno per diversi giorni qualche disagio a utenti e cittadinanza. Per questo ci scusiamo”. Contestualmente l’amministrazione aziendale fa sapere di avere già avviato indagini interne per verificare omissioni e ritardi”.

Una situazione per la quale Filt Cgil e Fit Cisl esprimono “preoccupazione”. “La mancata revisione degli autobus a metano, con la conseguente riduzione delle corse, è un pessimo biglietto da visita per tutti quei turisti che visiteranno la città in occasione della festa di Sant’Agata e un problema quotidiano per lavoratori e studenti”. Filt Cgil e Fit Cisl pongono l’accento anche “sulla sicurezza degli autisti di Amts messa a rischio – sostengono – dalla mancata revisione delle bombole di metano, e da eventuali, ma per nulla rare, aggressioni subite da parte dell’utenza oramai esasperata”.