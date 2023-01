A Catania tempo di concorsi: 285 i posti

CATANIA – Tempo di concorsi a Catania. Uno bandito dall’Asp per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 190 posti di dirigente medico di varie discipline. I termini per la presentazione delle domande scadranno il prossimo 26 gennaio. “Con questo nuovo avviso – afferma il commissario straordinario Maurizio Lanza – continuiamo a sostenere la capacità occupazionale della nostra Azienda in modo da poter coprire il più alto numero possibile dei posti vuoti in organico. Per l’area dell’emergenza sappiamo che permangono le criticità di sistema ormai note in tutto il Paese, ma non ci sottraiamo alla sfida e contiamo anche sulla capacità dei territori di richiamare competenze e professionalità”.

Il concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (Guri) del 27 dicembre 2022, ed è consultabile sul sito aspct.it nella sezione dedicata ai bandi di concorso, area dirigenza. I posti a concorso sono così suddivisi: 17 posti di Anestesia e Rianimazione; 7 di Chirurgia generale; 16 di Direzione medica di Presidio ospedaliero; 5 di Gastroenterologia; 4 di Ginecologia e Ostetricia; 3 di Igiene degli alimenti e nutrizione; 11 di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica; 2 di Medicina del lavoro; 44 di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza; 17 di Medicina fisica e Riabilitazione; 4 di Medicina trasfusionale; 2 di Nefrologia; 2 di Neonatologia; 1 di Oncologia medica; 10 di Ortopedia e Traumatologia; 3 di Otorinolaringoiatria; 6 di Patologia clinica; 6 di Pediatria; 1 di Pneumologia; 11 di Psichiatria; 16 di Radiologia diagnostica; 2 di Urologia. La procedura di partecipazione al concorso è interamente informatizzata.

Altri concorsi sono quelli della città metropolitana per il rafforzamento della struttura organica del personale, gravemente carente a seguito dei numerosi pensionamenti degli scorsi anni, per la copertura complessiva di 95 posti: 64 per esterni e 31 per il personale interno. L’ente, dopo aver concluso nel 2022 le procedure interne di progressione verticale di 25 posti di funzionario e istruttore tecnico, amministrativo e contabile, nel 2023 ha infatti bandito i seguenti concorsi pubblici esterni: 5 posti di dirigente (2 dirigenti tecnici, un dirigente amministrativo, un dirigente contabile e un dirigente avvocato); 10 posti di funzionario tecnico; 4 posti di funzionario contabile; un posto di funzionario ambientale; 4 posti di funzionario amministrativo; un posto di funzionario avvocato; un posto di funzionario informatico; 14 posti di istruttore tecnico; 13 posti di istruttore amministrativo; 6 istruttore contabile; 2 posti di istruttore informatico; 3 posti di operatore esperto amministrativo.

La città metropolitana di Catania ha inoltre previsto l’ulteriore copertura di 31 posti per personale interno tramite progressioni ‘verticali’: 10 per funzionari e 21 di per istruttore, entrambi per ruoli da tecnico, amministrativo e contabile Il commissario straordinario Federico Portoghese ha sottolineato che “il rafforzamento della dotazione organica dell’Ente garantirà il miglioramento dei servizi erogati, con il potenziamento delle attività istituzionali, soprattutto di quelle funzionali alla gestione e coordinamento dei finanziamenti previsti dal Pnrrr”. I bandi di concorso, già pubblicati all’albo pretorio on line dell’ente e nella sezione amministrazione trasparente, verranno pubblicati il 27 gennaio prossimo nella sezione Concorsi della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.