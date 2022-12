Via Sangiuliano, isola pedonale promossa a metà

Un esperimento tra luci e qualche ombra la chiusura al traffico veicolare della via Sangiuliano, una delle arterie dove si concentra maggiormente la movida catanese del fine settimana. Dal 26 novembre al 10 dicembre, dalle 21 alle 4, per tre sabati consecutivi, è stata istituita un’area pedonale nel tratto ricompreso fra le vie Manzoni e Ventimiglia, mentre la chiusura degli esercizi commerciali è stata anticipata alle 2.

Il provvedimento, firmato dal commissario straordinario del comune di Catania, è nato a seguito della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto etneo Librizzi in merito alle problematiche del centro storico causate dalla malamovida. L’idea di istituire un’isola pedonale in centro è stata comunque ben accolta da tanti cittadini di tutte le età, così come testimoniato dal servizio dei tg di Antenna Sicilia e Telecolor.

Niente auto in via San Giuliano

Tirano un sospiro di sollievo anche i residenti del centro storico che da anni chiedono interventi per regolamentare la movida. Sono invece i ristoratori a esprimere insoddisfazione per un provvedimento che considerano insufficiente e penalizzante per le loro attività presenti in quell’area. Un’iniziativa quindi che piace ma non convince totalmente: resta da risolvere, infatti, il problema della sicurezza e dei pochi controlli presenti nella zona.