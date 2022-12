Uno in più sulla Geo Barents: è nato Alì

Da questa mattina i sopravvissuti a bordo della Geo Barents non sono più 254, ma 255. Alle 11.31 Fatima ha dato alla luce il piccolo Ali, così come fa sapere Medici senza frontiere. La donna era stata soccorsa ieri mattina mentre era su un gommone instabile che viaggiava con 90 persone a bordo, tra cui gli altri suoi 3 figli. Fatima ha bisogno di immediate cure mediche specialistiche e per questo Medici senza frontiere ha chiesto alle autorità italiane e maltesi di organizzare un’evacuazione medica urgente per lei, i suoi quattro figli e per tutte le persone che necessitano di cure che non possono ricevere a bordo della nave.

Parto sulla Geo Barents

Il viaggio difficile, le dure condizioni, lo stress estremo e la profonda disidratazione hanno indotto il travaglio che è cominciato intorno alle 4 di questa mattina. Il piccolo è nato dopo sette ore. Oltre a Fatima, informa la ong, un’altra donna incinta di nove mesi ha bisogno di essere evacuata immediatamente dalla Geo Barents per ricevere cure specializzate.