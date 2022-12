Ue: “Disponibili a finanziare il ponte”

“Non abbiamo discusso solo dell’inclusione” del ponte sullo Stretto di Messina nelle Ten-T, “che c’era già, so che è molto importante per il governo italiano, abbiamo discusso dei prossimi passi e ci siamo messi a disposizione. Aspettiamo un progetto solido per finanziare la prima fase di fattibilità e poi il progetto partirà”. La commissaria Ue per i Trasporti, Adina Valean, ha risposto così a una domanda sull’incontro con il vicepremier Matteo Salvini. “A parte avere una intenzione, bisogna avere una fase di preparazione e poi essere pronti per la costruzione effettiva”, ha evidenziato.

“La commissaria europea ai Trasporti, con cui ho cenato ieri, ha detto che il ponte sullo Stretto potrà essere co-finanziato almeno in una prima fase dall’Unione europea: un primo passaggio storico”, ha confermato Salvini, intervenendo in collegamento da Bruxelles al festival ‘L’Italia delle Regioni’ in corso oggi al Palazzo Lombardia di Milano.

“In manovra abbiamo rispristinato la società. Io mi assumo l’onore e l’onere di dare indicazioni poi ci sono ingegneri che lavorano, hanno lavorato e lavoreranno sul progetto. Penso che sia un’opera fondamentale per unire la Sicilia al resto d’Italia e l’Italia al resto d’Europa, crea lavoro vero. Spero che non ci siano i professionisti del no per bloccare queste e altre opere. Se tutto va come mi auguro e come l’Italia si augura, entro due anni partiremo con i lavori”, ha aggiunto Salvini.