Ucciso dal crollo del tetto

NARO (AGRIGENTO) – Il 39enne Michele Di Gerlando è morto a Naro per il crollo del tetto del suo magazzino. Stava facendo dei lavori nell’immobile in via Gran Priorato, che si trova sotto il suo laboratorio di vetraio. All’improvviso è caduta una trave con parte del solaio. Era ancora vivo quando è stato soccorso dai sanitari dell’ambulanza, ma è morto mentre veniva trasferito all’ospedale di Canicattì. Era padre di due figli.