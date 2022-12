Tunisino spacciava in piazza Duomo

ACIREALE (CATANIA) – Spacciava in pieno centro e faceva la spola tra una panchina e piazza Duomo nel tentativo di invogliare i passanti ad acquistare stupefacenti. I carabinieri di Acireale hanno arrestato un tunisino di 18 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito dallo strano comportamento del giovane che avvicinava i conducenti di auto e scooter e dopo un breve colloquio tornava a sedersi in una panchina. Durante uno di questi “scambi”, i carabinieri sono entrati in azione, cogliendo sul fatto il giovane pusher che aveva ceduto una dose di marijuana ad 27enne, segnalato alla Prefettura di Catania quale assuntore. A seguito di ulteriori controlli, al tunisino sono state sequestrate altre 11 dosi di marijuana.