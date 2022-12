Sport, un tuffo al mare e buona tavola: ecco il Santo Stefano dei catanesi

Santo Stefano all’insegna del sole e delle temperature primaverili che a Catania si aggirano attorno ai 21-22 gradi. Ecco come hanno trascorso la giornata festiva i catanesi nel servizio tg di Antenna Sicilia e Telecolor.

Il Santo Stefano dei catanesi

Sul lungomare e alla scogliera tanti approfittano della bella giornata per dedicarsi a un po’ di attività fisica all’aria aperta. C’è chi fa sport per smaltire qualche caloria di troppo, ma anche per mettersi a tavola con minori sensi di colpa. Non mancano però gli irriducibili dei fornelli che anche a Santo Stefano si dedicano alla preparazione di un nuovo menù. Ma prima di mettersi a tavola c’è anche chi, il 26 dicembre, si concede qualche ora di sole e un bel tuffo in mare.