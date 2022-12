Sorpresi a rubare nel cantiere edile

SANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 23 anni per furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera, intorno alle 22, al 112 è arrivata una richiesta d’intervento da parte del personale di una società di vigilanza privata che segnalava un furto in atto all’interno di un cantiere edile in via Turi Ferro a Sant’Agata Li Battiati. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno notato la presenza di un’auto Mini Cooper ferma davanti all’ingresso del cantiere e di due uomini che alla loro vista sono fuggiti a piedi inseguiti dai militari, che sono riusciti poi a bloccarne uno, il 23enne arrestato.

Il responsabile del cantiere ha verificato che i due si erano introdotti all’interno del cantiere per effettuare una ‘spesa’ a costo zero dei materiali a loro necessari, interrotta però dall’arrivo dei carabinieri. La refurtiva sino a quel momento racimolata dai due, attrezzi e un box doccia, è stata riconosciuta e riconsegnata al legittimo proprietario.