Soccorso alpino recupera escursionista ferita

CATANIA – Gli uomini del Soccorso alpino e speleologico Siciliano, insieme ai militari del Sagf della Guardia di Finanza, sono intervenuti ieri sera per salvare un’escursionista infortunatasi sul versante nord dell’Etna, a circa 2100 metri sul livello di mare. La ragazza, in compagnia della sorella, si è fatta male alla gamba destra, scivolando in un sentiero scosceso. Le due escursioniste hanno dato l’allarme al Numero unico 112 segnalando la loro posizione. Raggiunta l’infortunata ed immobilizzato l’arto, i soccorritori hanno provveduto a trasportare l’escursionista al piazzale del rifugio Citelli e ad affidarla ai sanitari del 118.