Scontro frontale nel Trapanese, due morti

MARSALA (TRAPANI) – È di due morti il bilancio di un grave incidente che si è verificato sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, nel Trapanese. A scontrarsi frontalmente sono state due autovetture, una delle quali si è pure capovolta. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Marsala e Mazara del Vallo che, per estrarre le persone dalle due vetture, sono dovuti intervenire con cesoie e divaricatori. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica ed accertare responsabilità.