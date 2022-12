Scontro auto-scooter, muore 14enne

POZZALLO (RAGUSA) – Un quattordicenne è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 22 di ieri a Pozzallo, nel Ragusano. Il ragazzo era alla guida di uno scooter che, in via Australia, si è scontrato contro un’auto, una Citroen. L’incidente è avvenuto vicino all’ufficio tecnico del Comune e alla protezione civile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Modica per i rilievi e le indagini del caso. Militari dell’Arma stanno anche verificando l’eventuale presenza nella zona di sistemi di videosorveglianza che possano aver ripreso scene utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta.