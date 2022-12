Schifani e il brindisi esagerato

PALERMO – Almeno 2-3 mila persone si sono radunate alle Terrazze del Charleston di Mondello, a Palermo, per il brindisi di fine anno organizzato dall’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo. Assieme a lui il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Il governatore e l’assessore, sopra un palchetto di fortuna, hanno parlato delle emergenze finora affrontare, dalla Lukoil al depuratore Ias di Priolo e ora la vertenza Almaviva che riguarda 500 lavoratori.

Schifani ha ribadito la piena fiducia a Tamajo, che ha ringraziato il governatore per averlo voluto al suo fianco fin dall’inizio della legislatura. Entrambi hanno affermato davanti alla gente accorsa pet il brindisi “di lavorare senza sosta per la Sicilia” e di non volere entrare nelle polemiche interne a Forza Italia.