Scappa con la cocaina: bloccato dai carabinieri

MINEO (CATANIA) – Un uomo di 36 anni, originario di Grammichele, è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio volto al contrasto dell’illegalità diffusa nel territorio di Mineo non è sfuggito all’attenzione dei militari dell’Arma il comportamento di un motociclista alla guida di una Honda Phantom lungo la Ss 385 che alla vista della pattuglia, ha accelerato bruscamente, tentando di fuggire. L’uomo è stato comunque bloccato dopo un inseguimento. Nel frattempo, i carabinieri hanno rinvenuto un involucro in cellophane termosaldato, contenente 5 grammi di cocaina.