Una donna di 68 anni sarebbe stata sbranata da due cani che pare fossero di sua proprietà. E’ successo in un’abitazione di Concordia, nel Modenese. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, ma è deceduta durante il tragitto. Si tratterebbe di due rottweiler, ma non è chiara la dinamica.