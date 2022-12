Primavera di Sicilia

Neve e pioggia al Centro-Nord, clima primaverile al Sud dove il termometro potrebbe segnare fino a 26° sulle Isole. Sono queste in estrema sintesi le previsioni per i prossimi giorni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che lancia l’allerta ‘rischio allagamenti per il versante tirrenico’. Nelle prossime 4 giornate sono attese infatti piogge persistenti soprattutto dalla Toscana alla Campania, con accumuli che localmente potrebbero superare i 100 mm. Per le prossime ore, sono attese piogge a tratti anche intense tra Campania, Basilicata e Calabria ma non si escludono fenomeni significativi anche tra Lazio e Toscana.

In Sicilia e su tutte le regioni meridionali sarà invece la circolazione ciclonica a richiamare continuamente correnti miti dai quadranti meridionali che già di per sé manterranno un contesto climatico ben più mite (se non caldo) rispetto al resto del Paese. Se poi aggiungiamo le ampie schiarite assolate che si apriranno, ecco che le temperature potrebbero schizzare su valori anomali per il periodo, come in Sicilia e in Calabria dove si potrà registrare un clima addirittura simil-estivo, in particolare giovedì 15 e venerdì 16 con punte di 26 gradi.