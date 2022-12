Poltrone da 22.000 euro: Schifani blocca la spesa

PALERMO – Era uscita la notizia di una spesa da 22.000 euro per le nuove poltrone del suo appartamento presidenziale al secondo piano di Palazzo d’Orleans. Ma il governatore Renato Schifani ha subito precisato: “Sono all’oscuro di tale acquisto e ho dato immediata disposizione di bloccare la spesa, non ritenendola affatto opportuna”. L’ufficio del cerimoniale della Presidenza della Regione siciliana aveva richiesto una poltrona presidenziale, due poltrone modello Oxford per gli ospiti e di un divano e altre due poltrone modello Arcadia. L’acquisto sul Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per una spesa di 22 mila euro, più Iva. “L’importo – si legge nel decreto – graverà sul capitolo 532004 ‘Spese per l’acquisto di mobili e arredi” del Bilancio della Regione siciliana – rubrica 2 segreteria generale-esercizio finanziario 2022″.