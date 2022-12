Policlinico e Amts: 42 assunzioni a Catania

CATANIA – Arrivano le assunzioni per 42 catanesi. Ventidue dirigenti, tra medici e sanitari, sono stati stabilizzati con un contratto a tempo determinato dal Policlinico. Venti nuovi autisti hanno sottoscritto stamane nel municipio di Catania il proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Amts. Come per gli altri 20 colleghi assunti lo scorso anno, i nuovi autisti provengono, oltre che dal capoluogo etneo, da altre città d’Italia, come Milano, Varese, Agrigento, Palermo e uno anche da Malta; hanno maturato esperienze precedenti in altre aziende di trasporto, sia pubbliche sia private.