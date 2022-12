Per 10 anni bullizzato dal compagno di classe

PANTELLERIA – Per dieci anni ha bullizzato un compagno di classe a Pantelleria. Alla fine dopo soprusi e angherie lo avrebbe aggredito e mandato in ospedale. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura per i minorenni di Palermo, a un ragazzo di 16 anni pantesco accusato di aver commesso per anni atti di bullismo ai danni di un compagno di classe.

Le indagini dei carabinieri iniziate dal racconto della vittima dai testimoni e dalla visione di immagini di videosorveglianza, ha permesso di documentare le minacce, derisioni, aggressioni e danneggiamenti che la vittima era giornalmente costretta a subire davanti gli occhi di terze persone. Gli atti di bullismo sarebbero infine culminati in lesioni quando il presunto responsabile, con un pugno al volto, avrebbe mandato in ospedale la vittima che è stata dimessa con 20 giorni di prognosi. Questo ultimo episodio ha spinto i familiari a denunciare il ragazzo che avrebbe vessato il compagno di classe sin dalla prima elementare.