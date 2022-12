PATERNÒ (CATANIA) – Un 43enne di Belpasso è stato arrestato dai carabinieri a Paternò perché sorpreso alla guida di una Fiat Panda a trasportare 160 grammi di cocaina contenuti in 15 bustine che erano nascoste in vari punti della vettura. Ogni bustina era contrassegnata dal nome del destinatario e dal peso della droga contenuta. L’arrestato deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato per un controllo in un’area di parcheggio lungo la strada statale 121. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.