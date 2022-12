PALERMO – Un uomo di 44 anni, pare accoltellato durante una lite nel quartiere Brancaccio, a Palermo, si è presentato all’ospedale Buccheri La Ferla con una profonda ferita all’addome. Ha detto inizialmente di essersi ferito cadendo mentre lavorava in un cantiere a Borgetto (Pa). Il racconto non ha convinto i medici, che hanno chiamato la polizia. L’uomo, con precedenti per spaccio, non ha voluto collaborare con gli investigatori.