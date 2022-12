PALERMO – Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, sarà domani a Palermo per due incontri su ‘Difendiamo la dignità, nessuno escluso’. Gli appuntamenti previsti, riportati sulla sua pagina Facebook, sono alle 11.30 in via Gino Zappa e alle 16 in piazza Danisinni. “L’arrivo di Conte a Palermo – afferma il referente del M5s in Sicilia e vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola – vuole rimarcare la costante vicinanza del movimento agli ultimi, in ossequio a uno dei nostri principi cardine per cui nessuno deve rimanere indietro. Il presidente ascolterà le storie di alcuni percettori del reddito che ancora una volta sfateranno il falso e pericoloso luogo comune che mira a dipingere chi percepisce l’assegno come un fannullone e nullafacente e non come chi ha trovato nel Rdc un salvagente cui si è aggrappato con disperazione per non affondare in attesa di trovare un’occupazione che chi è in grado di lavorare vorrebbe senza se e senza ma, purché non sia schiavistico sfruttamento con paghe e orari di lavoro assurdi”.