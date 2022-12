PALERMO – Maxi rissa tra due famiglie in via Rabin a Palermo. La polizia ha denunciato sei palermitani, quattro uomini e due donne, di età compresa tra i 21 e 42 anni. Una lite nata per futili motivi e per motivi condominiali finita a pugni e lancio di uova. Una giovane è stata scaraventata sull’auto della polizia. Nel corso della rissa alcuni giovani sono rimasti feriti al volto. Sarebbe emerso che alcuni giorni prima tra le due famiglie erano scoppiate liti con i ripetuti lanci di uova alle vetture.