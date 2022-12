Ennesimo salvataggio al largo delle coste nordafricane. Ocean Viking della ong Sos Mediterranee ha salvato 113 migranti che si trovavano su un gommone in difficoltà. Tra i migranti soccorsi ci sono tre neonati (il più piccolo ha soltanto 3 settimane), 30 minori non accompagnati e 23 donne, alcune delle quali in stato di gravidanza.