Nella borsetta tutti i tipi di droga

PALAGONIA – (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato una 25enne residente in provincia di Messina fermata per un controllo lungo la statale 417 intorno alle 4.40. Viaggiava su una Fiat Panda assieme a una coetanea. I militari si sono subito insospettiti per l’atteggiamento delle due giovani, che si mostravano ostili al controllo: pertanto sono state entrambe perquisite. Nella borsa della passeggera c’erano due pacchetti di sigarette al cui interno erano celati vari tipi di sostanze stupefacenti, suddivise in dosi: 13 di cocaina, 17 di eroina, 2 di marijuana e una di hashish.