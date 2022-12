MESSINA – Un uomo di 27 anni, Giuseppe Molonia, è finito in carcere con l’accusa di aver gambizzato, l’11 novembre 2011, Claudio Costantino, nei pressi dell’incrocio tra viale Europa e viale Italia. Per la Procura di Messina, che ha emesso l’ordine d’arresto, il ferimento sarebbe avvenuto per un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga. Ad inchiodare Molonia sono state le immagini di videosorveglianza della zona. Costantino è a sua volta in carcere accusato del duplice omicidio di gennaio scorso, costato la vita a Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò.