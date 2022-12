MESSINA – I carabinieri hanno eseguito attività ispettive a Messina e provincia in alcuni cantieri nel corso dell’anno. Eseguite ispezioni in 43 imprese edili attive in cantieri e verifiche su 194 posizioni lavorative. Rilevate irregolarità in 24 ditte, delle quali 19 sono state sottoposte alla sospensione temporanea delle attività per la presenza di gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro. A seguito delle criticità e delle omissioni rilevate a carico dei datori di lavoro e dei vari responsabili della sicurezza dei lavoratori, sono state denunciate 30 persone e comminate sanzioni e ammende per oltre 700mila euro.